Die Erfolgsserie wurde ausgebaut, doch wirklich zufrieden kann der Karlsruher SC nicht sein. Denn mit dem torlosen Unentschieden in Osnabrück ließen die Badener im Aufstiegskampf wichtige Punkte liegen. Allerdings hatten die Gäste am Mittwochabend im Angriffsspiel auch einfach zu wenig Durchschlagskraft.

Die Gäste aus Karlsruhe taten sich schwer, in diee Partie zu finden. Dies lag vor allem daran, dass der VfL von der ersten Minute bemüht war, das Heft in die Hand zu nehmen, Wirklich gefährlich wurde es vor dem Tor der Badener jedoch nicht. Nach rund einer Viertelstunde kam dann auch der KSC besser rein ins Geschehen, ein Durchkommen gegen die stabile Defensive der Hausherren gab es allerdings nicht - auch weil der entscheidende Pass häufig zu ungenau war.

So gestaltete sich ein offener und intensiver Schlagabtausch mit wenigen Höhepunkten im ersten Durchgang. Die beste Gelegenheiten hatte Osnabrück nach sieben Minuten aus spitzem Winkel sowie bei einem Schuss ans Außennetz in der 33. Spielminute. Erst kurz vor der Pause fand dann auch der KSC seinen Zug zum Tor wieder. Erst hatte Anton Fink eine gute Möglichkeit (41. Spielminute), kurze Zeit später prüfte Florent Muslija den VfL-Keeper (43.). Letztlich blieb es beim torlosen Remis.

Nach dem Seitenwechsel deutete der KSC kurz noch einmal seine Torgefahr an, als sich Fink aus der Distanz versuchte (50.), doch in den folgenden Minuten übernahm dann wieder der VfL das Heft. Benjamin Uphoff konnte sich in dieser Phase nicht über mangelnde Beschäftigung beschweren. Die beste Chance für Osnabrück vergab Emmanuel Iyoha dessen Schuss knapp neben dem Torpfosten einschlug (64.).

Zwanzig Minuten vor dem Ende dann fast die Führung für den KSC: Nach einer Ecke kam Jonas Föhrenbach an den Ball, beförderte diesen aus kurzer Distanz jedoch deutlich vorbei. Die Badener hatten nun eine absolute Drangphase, unter anderem scheiterte aber auch Muslija an Keeper Marius Gersbeck (73.). Das Geschehen blieb somit weiter vollkommen offen.

Je kürzer die verbleibende Spielzeit war, desto mehr drängten beide Seiten auf den möglichen Siegtreffer. Der Versuch von Tim Dannenberg wurde in höchster Not von Daniel Gordon geblockt (79.). Für die Schlussminuten brachte KSC-Cheftrainer Alois Schwartz dann noch Dominik Stroh-Engel für Fink. Er erhoffte sich wohl Gefahr bei hohen Bällen in den Strafraum. Diese blieben jedoch aus und so endete die Partie schließlich so, wie sie begonnen hatte: mit 0:0. Damit blieb der KSC auch im 13 Spiel in Folge ungeschlagen.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader - Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Thiede, Muslija - Fink (82. Stroh-Engel) - Schleusener (89. Pourie).