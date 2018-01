Der Wildpark bleibt eine Festung und der Karlsruher SC in dieser Saison daheim weiter ungeschlagen. Auch im elften Spiel sicherten sich die Badener wieder Zählbares und erkämpften sich gegen Werder Bremen II einen knappen 1:0 (1:0)-Erfolg.

Wirklich viele Zuschauer hatte das Duell am Samstagnachmittag nicht ins Wildparkstadion gelockt. Die offiziell 10.082 Besucher bekamen aber eine durchaus gefällige Partie geboten, bei der die Hausherren von Beginn an den Ton angaben. Doch Fabian Schleusener (11. Spielminute), Marc Lorenz (15.) und Anton Fink (21.) gingen zu sorglos mit ihren Möglichkeiten um. Dazu hämmerte Fink nach 23 Minuten den Ball genau in den Winkel. Auf der Gegenseite musste dann auch Benjamin Uphoff erstmals eingreifen, der gegen Isiah Ahmad Young klärte.

Zwei Minuten später war es dann endlich passiert, der KSC ging durch Marvin Wanitzek per Flachschuss aus 25 Metern ins kurze Eck mit 1:0 in Führung. Auch im Anschluss suchten die Hausherren immer wieder den Weg nach vorne, gingen aber zu sorglos mit ihren Möglichkeiten um. Dies wäre fast bestraft worden, nach einem schnellen Angriff der Bremer über die rechte Seite, war die Flanke von Ousman Manneh allerdings im Toraus (42.).

Die zweite Halbzeit begann dann wieder mit einer guten KSC-Chance, dieses Mal beförderte Fink den Ball ans Außennetz (47.). So viel Fahrt wie im ersten Durchgang hatte das Spiel der Hausherren aber lange nicht mehr. Die nächste gute Offensiv-Aktion ging dann sogar auf das Konto von Werder II, als Niklas Uwe Schmidt einen Freistoß knapp über das Tor setzte (61.). Eine Viertelstunde vor dem Ende stand dann erneut das Aluminium im Mittelpunkt. Dieses Mal verhinderte die Latte das 2:0 von Daniel Gordon, der bei einem Freistoß von Wanitzek zum Kopfball kam. Knapp drei Minuten vor dem Ende verpasste Schleusener per Konter die endgültige Entscheidung.

So blieb die Partie bis zum Schluss eng und der KSC musste noch die ein oder andere enge Situation überstehen, ehe der zweite Heimsieg nach der Winterpause feststand.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Mehlem, Wanitzek - Lorenz (62. Camoglu), Muslija (90. Bülow) - Fink (83. Thiede), Schleusener.