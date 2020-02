Am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) trifft der KSC auf den 1. FC Nürnberg. Beim Spiel vor heimischer Kulisse wollen die Blau-Weißen ihren Sieg gegen Sandhausen wiederholen. Auch Abwehrspieler Dirk Carlson ist heiß auf die Partie, weiß aber um die schwierige Aufgabe, die ihm und dem Team bevorsteht.

Dirk Carlson ist wieder wohlauf: Nach seiner Kopfverletzung, die er sich durch einen unfreiwilligen Fußtritt von Assan Cessay im Spiel gegen Osnabrück vor zehn Tagen zugezogen hatte, steht der Luxemburger wieder auf dem Platz: "Es sah schlimmer aus, als es war. Am Wochenende habe ich ohne Beschwerden gespielt", sagt Carlson im Interview mit ka-news.de.

Entsprechend motiviert ist er im Hinblick auf die anstehende Partie gegen den fränkischen FCN, weiß aber auch: Eine gute Defensive wird gegen Nürnberg nicht alles sein.

"Es kommt nicht nur drauf an, hinten zu stehen. Wir wollen gewinnen und deswegen kommt es auch auf die Offensive an. Wir müssen in den kommenden zwei Tagen die perfekte Mischung finden", so der 21-Jährige.

Das ganze Interview mit Dirk Carlson im Video: