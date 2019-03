Trainer Alois Schwartz vom Karlsruher SC will dem Spitzenspiel beim SV Wehen Wiesbaden im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga keine zu hohe Bedeutung geben. "Egal wie es ausgeht, ich denke, es ist kein vorentscheidendes Spiel", sagte der 52-Jährige vor der Auswärtspartie am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr).

Acht Spieltage sind es noch, entsprechend seinen auch nach dem Duell gegen Wehen Wiesbaden "noch immer 21 Punkte zu vergeben und die Liga ist so eng." Wichtig sei es, weiter konstant zu spielen, betont Schwartz.

Vor dem 31. von 38 Spieltagen liegt der KSC mit 55 Zählern auf dem 2. Tabellenrang und kann mit einem Sieg in Wiesbaden seinen Vorsprung auf den Verfolger auf sechs Zähler ausbauen. Das soll laut Stürmer Marvin Pourié gelinden, indem die Badener "fokussiert, konzentriert und mit viel Leidenschaft" agieren.

Lorenz nach Gelbsperre zurück im Team

Fraglich ist noch der Einsatz von Sercan Sararer, der Wadenprobleme hat. Auf den zuletzt gesperrten Marc Lorenz (5. Gelbe Karte) kann Schwartz dagegen wieder zurückgreifen. "Marc hat seine Sache gut gemacht und seine Duftmarke im Pokal (4:0-Sieg im Verbandspokal gegen Verbandsligist VfB Gartenstadt; Anm. d. Red.) gesetzt. Er wird auch wieder spielen", machte der Chefcoach am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz klar.

Das 2:5-Debakel im Hinspiel hat der KSC abgehakt. "Das ist Schnee von gestern", meinte Pourié. Vielmehr will man mit 2.468 Gästefans im Rücken die starke Auswärtsbilanz weiter ausbauen. Auf fremden Plätzen holte die Wildpark-Truppe in 15 Partien 30 Punkte. Am Sonntag soll diese Bilanz aufgestockt werden.