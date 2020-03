vor 51 Minuten Ingo Rothermund Karlsruhe KSC-Trainer Eichner zu Heidenheim-Match: "Wir müssen aktiv und mutig ins Spiel gehen!"

Der Karlsruher SC tritt am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) beim viertplatzierten 1. FC Heidenheim an. An der Brenz will KSC-Trainer Christian Eichner die richtige Personalwahl treffen, denn: Nur nach Heidenheim zu fahren, um ein 0:0 zu holen - das kommt für ihn nicht in Frage.