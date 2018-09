Es war nicht nur die Tatsache, dass der Karlsruher SC am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen den KFC Uerdingen das zweite Spiel in Folge gewann. Es war vielmehr die Art und Weise, wie die Badener aufgetreten sind, die bei den Fans für große Zufriedenheit sorgte. Und einem Akteur dürfte gleich doppelt ein Stein vom Herzen gefallen sein. Stürmer Marvin Pourié gelang beim ersten Heimsieg der Saison auch sein erster Treffer.

Es war wirklich beeindruckend, wie der KSC gegen den Tabellenführer von der ersten Minute auftrat. "Gerade in der ersten Halbzeit haben wir einen überragenden Fußball gespielt, wir haben die Kugel laufen lassen. Das, was wir eigentlich jeden Tag im Training zeigen, haben wir jetzt einmal gnadenlos umgesetzt und auf den Platz gebracht", fasste Pourié zusammen, was jeder im Wildparkstadion sah: Der KSC erlaubte es dem Spitzenreiter überhaupt nicht, in die Partie hineinzufinden. "Wir haben uns von Anfang an gesagt: Wir lassen uns nicht die Butter vom Brot nehmen. Wir wollten zeigen, was wir können und zeigen, wer der KSC ist."

Sauhaufen-Frage nach der Lotte-Demütigung

Beim Stürmer selbst ist die Erleichterung zugleich groß, dass er seine eigene Durststrecke nun beendet hat. "Ich habe erst ein Tor und es hätten wahrscheinlich schon mehrere sein können. Aber ich bin froh, dass heute der Knoten geplatzt ist, gerade in einem solch wichtigen Spiel wie gegen Uerdingen."

Mit dem Sieg gelang es dem KSC zugleich, den Auswärtssieg in Osnabrück zu vergolden. "Wir haben die drei Punkte gebraucht, um oben dabei zu sein und Anschluss zu finden. Das haben wir geschafft." Damit gelang auch durchaus etwas Wiedergutmachung für das Duell gegen Lotte.

KSC gegen Uerdingen Alle Bilder

Pourié dazu rückblickend: "Das war eine absolute Demütigung. Wenn man halt zwei Tage später in der 'Bild'-Zeitung liest, dass Lotte der größte Sauhaufen im Fußball ist und wir kriegen 3:1 eine Packung, dann muss man sich halt fragen, ob nicht Lotte, sondern wir der größte Sauhaufen sind. Aber wir haben es heute bewiesen und gezeigt, dass wir Fußball spielen können." Daran gelte es nun zu arbeiten und anzuknüpfen. Gelingt dies, dann ist Pourié sicher, "dass wir noch sehr viel Spaß haben können in dieser Saison."