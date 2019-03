Wenn der Karlsruher SC am Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) den VfR Aalen empfängt, dann sind die Rollen klar verteilt. Die Hausherren sind klarer Favorit, wollen mit einem Erfolg im Wildparkstadion den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Die Ausgangslage: Der KSC geht mit großem Selbstvertrauen und zwei Siegen im Rücken in das Geschehen. Als zweitstärkste Heimmannschaft (24 Punkte in 13 Spielen) empfangen die zweitplatzierten Blau-Weißen den Tabellenletzten, der bislang auswärts auch nur neun Zähler sammeln konnte.

Mögliche Folgen: Mit einem Sieg kann der KSC am 28. Spieltag den Rückstand auf Spitzenreiter Osnabrück auf einen Punkt verkürzen. Auf Verfolger Halle sind es drei Punkte Vorsprung und ein deutlich besseres Torverhältnis.

Der Gegner: Mit dem VfR Aalen reist der Tabellenletzte nach Karlsruhe an. 21 Punkte hat das Schlusslicht in den bisherigen 27 Saisonspielen gesammelt, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt neun Punkte. Seit Mitte Februar ist Rico Schmitt als Trainer in Aalen aktiv, er beerbte den früheren Karlsruher Argirios Giannikis. Den großen Effekt hat der Wechsel aber nicht gebracht, in fünf Spielen sammelte Schmitt bislang vier Punkte.

Die torgefährlichsten Spieler sind Matthias Morys (9 Treffer) und Marcel Bär (7). Der gebürtige Karlsruher Sascha Traut spielt seit 2017 wieder beim VfR, er war schon einmal von 2010 bis 2014 in Aalen.

Das Hinspiel: Das erste Aufeinandertreffen fand ebenfalls an einem Mittwoch statt. Der KSC gewann in Aalen 3:1, die Tore erzielten Anton Fink, Marc Lorenz und Marvin Pourié. Den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich markierte Marcel Bär.

Zuschauer: Aktuell hat der 8.582 Tickets vergeben, darunter 1.000 Karten an Ehrenamtler, die der Verein zu dieser Partie ins Wildparkstadion eingeladen hat.

Das Spiel im Stream: Alle Partien der 3. Liga werden in dieser Saison von "MagentaSport" im Internet übertragen.

Drohende Sperren: Marc Lorenz (9 Gelbe Karten), Daniel Godon (4 Gelbe Karten)

Der Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf) pfeift, als Assistenten sind Johannes Schipke (Landsberg-Queis) und Chris Rauschenberg (Hörselberg-Hainich) dabei.