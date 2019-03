KSC-Spieltag kurz und kompakt: Mit einem Sieg gegen die Star-Truppe aus Uerdingen an die Tabellenspitze

Der Karlsruher SC kann am Freitagabend im Aufstiegsrennen der 3. Liga vorlegen. Mit einem Sieg bei Aufsteiger KFC Uerdingen (Anpfiff 19 Uhr) lockt sogar die Tabellenspitze. Alles Wichtige zum Spiel gibt es hier kurz und kompakt.

Die Ausgangslage: Der KSC hat seinen zweiten Tabellenplatz ziemlich sicher. Mit 48 Punkten nach 26 Spieltagen beträgt der Vorsprung auf Rang drei wieder drei Punkte, dazu haben die Blau-Weißen das deutlich bessere Torverhältnis als Verfolger Halle. Auf Rang vier sind es sogar fünf Zähler Abstand. Zum Platz an der Sonne hat der KSC dagegen nur noch drei Punkte Rückstand...

Mögliche Folgen: Nach hinten hat der KSC an diesem Spieltag wenig zu befürchten, dafür lockt am Freitagabend die Tabellenführung. Gelingt der 14. Saisonsieg, übernimmt die Schwartz-Truppe zumindest für eine Nacht die Spitzenposition. Denn Osnabrück spielt erst am Samstag.

Der Gegner: Der KFC Uerdingen ist alles andere als ein typischer Aufsteiger: Dank großer finanzieller Mittel haben die Krefelder Spieler in ihren Reihen mit klaren Ambitionen, höher spielen zu wollen. Neben Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz hat Trainer Norbert Meier (seit Anfang Februar 2019 im Amt) auch große Namen wie Stefan Aigner und Maximilian Beister oder den ehemaligen Karlsruher René Vollath zur Verfügung. Mit den Ergebnissen wollte es beim Tabellenfünften zuletzt nicht ganz rund laufen, aus den letzten sieben Partien gab es nur zwei Punkte.

Stadion: Der KFC Uerdingen trägt seine Heimspiele in dieser Saison in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg aus (Kapazität: 31.502). Grund ist die Modernisierung des eigenen Stadions.

Das Hinspiel: Beim ersten Aufeinandertreffen im September schlug der KSC den damaligen Tabellenführer aus Uerdingen 2:0. Die Tore erzielten Daniel Gordon und Marvin Pourié.

Drohende Sperren: Daniel Gordon (4 Gelbe Karten)

Schiedsrichter: Alexander Sather aus Grimma; Stefan Zielsdorf (Lingen) und Chris Rauschenberg (Hörselberg-Hainich) assistieren an den Seitenlinien.