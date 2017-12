Gespannt blickt der Karlsruher SC am heutigen Mittwoch nach Osnabrück. Beim VfL soll am Freitag (19 Uhr) der Jahresabschluss steigen. Doch die Partie steht auf der Kippe, der Rasen der Niedersachsen zollt dem Winter Tribut.

Der Boden sei aufgeweicht und stehe unter Wasser, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Am Mittwoch gibt es nun eine offizielle Platzbegehung von einem DFB-Vertreter. Danach steht erst fest, ob am Freitag der Anpfiff erfolgen kann. Sollte es zu einer Absage kommen, wäre laut der Zeitung ein Nachholtermin Ende Januar unter der Woche (23./24. Januar) denkbar. Das wäre für den KSC zwischen den Spielen gegen Unterhaching (20. Januar) und Werder Bremen II (27. Januar).

Aktualisierung, 14.57 Uhr:

"Die Platzkommission kam am Mittwochmittag am Stadion zusammen und stellte fest: Nach derzeitigem Stand kann gespielt werden. Eine weitere Platzbegehung findet am morgigen Donnerstag statt." Das berichtet der Vfl Osnabrück am Mittag.

Wie der Verein berichtet, sei der Platz seit dem heutigen Mittwoch schneefrei. Nun arbeite man "mit Hochdruck" an der Restauration des Rasens. "Wir wollen unbedingt spielen", machte Trainer Daniel Thioune auf der Spieltags-Pressekonferenz in Niedersachsen deutlich.