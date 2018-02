vor 10 Stunden Caro Reisenauer Karlsruhe KSC-Neuzugang Pourié: "Das Mannschaftsgefüge ist überragend"

Torschützen erraten fällt beim Karlsruher SC derzeit nicht schwer. Fabian Schleusener ist der Mann für die entscheidenden Momente vor dem Tor. Auf zehn Saisontreffer kommt er bereits, traf in den vergangenen vier Spielen dreimal. Doch so erfreulich der Lauf für ihn ist, umso schwerer wird es für Neuzugang Marvin Pourié, ihm den Platz in der Startelf streitig zu machen. Doch der sieht das (noch) ganz entspannt, freut sich vielmehr darüber, endlich wieder auf dem Platz zu stehen.