vor 1 Stunde Ingo Rothermund Karlsruhe KSC-Mittelfeldmann Manuel Stiefler: "Gegen Sandhausen müssen wir mutig spielen!"

Drei Punkte in Sandhausen - die würden dem abstiegsbedrohten KSC sehr gut tun. Manuel Stiefler, Mittelfeldspieler der Blau-Weißen, hat selbst fünf Jahre für den SVS gespielt. Der 31-Jährige hat großen Respekt davor, dass die Sandhausener als kleiner Verein bereits das achte Jahr in Folge in der zweiten Liga spielen. Mit ka-news.de spricht er im Video über die Schwierigkeiten der anstehenden Partie.