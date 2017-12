Im letzten Hinrundenspiel trifft der Karlsruher SC mit Carl Zeiss Jena auf einen Aufsteiger, der ganz klar mit Heimstärke glänzt. ka-news hat die Thüringer vor der Partie am Samstag (13 Uhr) unter die Lupe genommen.

Die Bilanz nach 18 Spieltagen spricht eine ganz klare Sprache: Zuhause hui, in der Fremde pfui. Jena sammelt daheim viele Punkte, verlor im Ernst-Abbe-Sportfeld erst ein Spiel. Auswärts dagegen wurden bei neun Anläufen sieben Mal die Punkte abgegeben, nur eine Partie wurde gewonnen. Selbst Spitzenreiter Paderborn musste sich in Jena bereits 1.3 geschlagen geben.

Die Stärke des Aufsteigers vor eigenen Fans: die Defensive steht. Erst sieben Gegentore gab es in Heimspielen. Auswärts schlug der Ball dagegen schon 18 Mal beim dreimaligen DDR-Meister ein.

Bislang trafen der KSC und Jena viermal aufeinander. Die Bilanz spricht für die Badener, die dreimal als Sieger das Feld verließen. Das letzte Duell liegt allerdings bereits über zehn Jahre zurück: Am 11. März 2007 gewann der KSC beim Zweitliga-Spiel in Thüringen 3:1. Damals in der Startformation: Dauerbrenner Martin Stoll und der heutige Co-Trainer Christian Eichner.

Den Ehrentreffer für Jena erzielte damals Mark Zimmermann - seines Zeichens heute Trainer des Aufsteigers! Neben dem 43-Jährigen damals im Kader war zudem Nils Petersen, heute Profi beim SC Freiburg und Silbermedaillengewinner bei Olympia 2016.

Auch Alois Schwartz traf in seiner langen Trainerlaufbahn zweimal auf Jena. Er besitzt sogar noch eine blütenreine Weste, gewann als Coach von RW Erfurt beide Duelle und kassierte dabei keinen Gegentreffer.