Zum Abschluss der englischen Woche muss der Karlsruher SC am Samstag (14 Uhr) beim Halleschen FC antreten und damit zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in der Fremde. ka-news hat den Gegner unter die Lupe genommen.

Die Badener verzichteten nach dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Osnabrück auf den kräftezehrenden Reisestress und machten sich von Niedersachen direkt auf in Richtung Halle. Eine ungewohnte Vorbereitung auf ein Auswärtsspiel also, aber sie könnte sich auszahlen. Gegen Halle soll die 14. ungeschlagene Partie in Folge gelingen. Eine Serie, von der die Gastgeber als Tabellen-12. nur träumen können.

Die längste Serie des Teams aus Sachen-Anhalt war in dieser Saison vier ungeschlagene Spiele - in der Hinserie. Dennoch zeigte der Trend zuletzt nach oben. In den vier Spielen nach der Winterpause holte die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt sieben Punkte. Zuletzt gab es ein torloses Remis in Unterhaching, davor wurde Osnabrück 1:0 bezwungen. Mit 29 Punkten ist der HFC auf einem guten Weg, den Klassenerhalt zu sichern. und damit in ein siebtes Jahr in Liga drei gehen zu dürfen. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung bereits auf die Abstiegszone.

In Heimspielen dürfen sich die HFC-Anhänger regelmäßig über Punkte freuen. Bei elf Duellen im erdgas-Sportpark gab es sechs Siege und ein Remis. Durchschnittlich sammelt Halle hier also 1,73 Punkte. Auswärts ist die Bilanz dagegen noch ausbaufähig. 13 Spiele gab es bislang in der Fremde, lediglich einmal konnte die volle Punktzahl eingefahren werden - beim 2:1 gegen Werder Bremen II. Sieben Partien endeten mit einer Punkteteilung, was einen Schnitt von 0,77 Zählern macht.

Auch in Karlsruhe gab es in der Hinserie ein 1:1-Unentschieden. Damals brachte Martin Röser den HFC in der siebten Minute in Führung, ehe Karlsruhes Fabian Schleusener im zweiten Durchgang zurückschlug. Es war Spiel eins nach Marc-Patrick-Meister. Damals stand Zlatan Bajramovic interimsmäßig an der Seitenlinie.

Für Alois Schwartz endet damit am Samstag die erste "Halbserie" beim KSC in der 3. Liga. Mit starken 2,0 Punkten im Schnitt brachte er die Badener bislang auf Spur. Gegen Halle heißt es nun die Erfolgsbilanz auszubauen und die dritte Niederlage unter seiner Regie zu verhindern.