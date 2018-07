Endlich hat das lange Warten ein Ende. Am Freitagabend (19 Uhr) startet der Karlsruher SC bei Eintracht Braunschweig in die neue Spielzeit. Zwei Kandidaten, die um den Aufstieg spielen wollen. Das verspricht doch eigentlich ein Hammer-Spiel. Allerdings haben die Niedersachsen einen großen Umbruch hinter sich...

Wer hat sie nicht noch vor Augen, die herzzerreißenden und tränenreichen Bilder, als es die Eintracht am letzten Spieltag doch noch erwischte. Ein 2:6-Debakel gegen Kiel besiegelte das Schicksal. Besonders präsent ist sicher noch das Bild, wie ein völlig aufgelöster Torsten Lieberknecht an der Schulter von "Störche"-Spieler Dominic Peitz seinen Emotionen freien Lauf lässt.

Doch so nah die Bilder noch wirken - sie sind Vergangenheit. Ebenso wie Coach Lieberknecht. Der musste nach zehn Jahren in diesem Sommer gehen. Nach dem Abstieg übernahm der Däne Henrik Pedersen. Gilt in Braunschweig also: neuer Trainer, neues Glück?

Die "Löwen" setzen scheinbar genau auf diesen Effekt - und auf junge, hungrige Spieler . Doch kann Braunschweig mit der Bürde des Favoriten leben? Genau dazu wird die Eintracht in Sachen Titelrennen nämlich vor der Saison von der Konkurrenz gemacht. Wie schwer diese Last sein kann, das weiß der KSC aus eigener Erfahrung.

Die Generalprobe jedenfalls ging schon einmal mächtig schief. Gegen Regionalligist Waldhof Mannheim setzte es eine 1:3-Niederlage. Ist die Mannschaft (Durchschnittsalter 22,6 Jahre) vielleicht doch noch etwas zu grün hinter den Ohren? Oder geht das Konzept von Trainer Pedersen und Sportdirektor Marc Arnold (von 1. Januar 1999 bis 30. Juni 2000 als Spieler beim KSC) auf? Der Freitagabend könnte hier ein Stück Klarheit bringen.