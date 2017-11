Als einzige Mannschaft der Liga ist der Karlsruher SC im eigenen Stadion noch ungeschlagen. Das soll auch am Samstag (14 Uhr) so bleiben, wenn der VfB Aalen ins Wildparkstadion kommt.

"Das letzte Heimspiel 2017 wollen wir natürlich erfolgreich gestalten und die drei Punkte hier behalten", bestätigt Cheftrainer Alois Schwartz am Donnerstagmittag. Personell kann er dabei fast aus den Vollen schöpfen. Lediglich Andreas Hofmann steht weiterhin nicht zur Verfügung. Hinter Burak Camoglu steht ein kleines Fragezeichen. Dieser pausierte am Mittwoch aufgrund einer leichten Erkältung. "Das war eine Vorsichtsmaßnahme", so Schwartz.

Während es der Coach gerne damit hält, nur von Spiel zu Spiel zu schauen, wagt Florent Muslija zumindest schon einmal bis zur Winterpause vorzugreifen. "Wir haben noch drei Spiele, wollen noch dreimal Gas geben. Wir wollen die neun Punkte mitnehmen, dann können wir entspannt in die Winterpause."

Damit es am Samstag mit dem Sieg klappt, warnt Schwartz seine Schützlinge: Aalen sei ein sehr kompakt stehender Gegner, der schnell umschalten kann. "Da müssen wir auf der Hut sein." Doch er wolle sich nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen schaut lieber auf sich: "Wenn wir unsere Leistung auf die Wiese bekommen, haben wir eine hohe Chance die Punkte hier zu behalten.