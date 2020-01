vor 56 Minuten Karlsruhe "Ich bin überzeugt, ein Teil des Erfolgs sein zu können": KSC-Neuzugang Jerôme Gondorf im Video-Interview

Am Mittwoch, 29. Januar, spielt der Karlsruher SC gegen den Tabellenletzten: Dynamo Dresden. Über 900 KSC-Fans werden die Spieler in die sächsische Stadt begleiten, so viele Tickets wurden bereits verkauft. Mit auf dem Platz steht Neuzugang und Hoffnungsträger Jérôme Gondorf. ka-news.de hat mit ihm im Video-Interview gesprochen.