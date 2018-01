Den Kopfball in der Anfangsphase parierte er glänzend. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätte er da nicht den frühen Rückstand verhindert... Beni - erneut eine Bank!

Bei einem Zweikampf in der 15. Minute zu zögerlich. Ansonsten antizipierte er oft gut. Offensiv? Na ja..

Unauffälliger Auftritt des Linksverteidigers. Seine Offensivaktionen waren nicht vom Glück begünstigt, so wurde ein toller Schuss von ihm in Halbzeit zwei gerade noch zur Ecke abgewehrt.

In ersten 45 Minuten unsichtbar, arbeitete zudem wenig nach hinten und ließ "Föhre" dadurch allein. Nach dem Seitenwechsel: Eine Steigerung, ohne gänzlich zu überzeugen.

Anton Fink

3,5