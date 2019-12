Es ist ein ausgeglichenes Duell zwischen Karlsruher SC und Spielvereinigung Greuther Fürth - zumindest, wenn man nur die Statistik betrachtet. Aber: Das Kleeblatt gilt als "Mannschaft der späten Tore" - ob das dem KSC zum Verhängnis wird? Wir haben noch einmal die wichtigsten Fakten zur Begegnung am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) für euch.

Die Heimbilanz des KSC gegen Greuther Fürth? Prima! Die Hoffnung, dass gegen die Franken ein Dreier rausspringt, ist daher berechtigt. Von den 26 Spielen zwischen den beiden Clubs gewannen die Badener 16, spielten sechsmal remis. Auch die Gesamtbilanz ist für den Wildparkclub positiv: Von 53 Begegnungen gestalteten die Blau-Weißen 25 siegreich, erzielten 82 Tore, mussten nur 61 hinnehmen.

Fürther sind spielstark

Das sollte für die Partie am Samstag "eine breite Brust geben", wie Trainer Alois Schwarz gerne selbstbewusstes Auftreten umschreibt. Das könnte dazu führen, dass der KSC erstmals in dieser Saison zwei Heimspiele in Folge gewinnt. Bisher blieb das ein unerfüllter Wunsch.

Schwartz hat den KSC Gegner beim Spiel in Heidenheim beobachtet. "Fürth hat die Partie unglücklich verloren, war die bessere Mannschaft." Doch seine Mannschaft müsse alles geben und hoch konzentriert arbeiten, um gegen die spielstarken Fürther zu bestehen, mahnt er.

Vor allem sei Konzentration bis zur letzten Spielsekunde angesagt, denn die Franken sind "die Mannschaft der späten Tore!" Auch beim 3:1 Sieg am vergangenen Spieltag gegen den VfL Bochum traf das Team von Greuther Fürth in der 87. und 93. Minute.

KSC hat mehr Treffer erzielt, aber auch mehr kassiert

Apropos Tore hinnehmen: In dieser Saison sind die Fürther in Sachen Gegentore wesentlich besser als der KSC. Fürth kassierte 20 Treffer - der KSC schon 30. Diese Differenz basiert auch darauf, dass der kommende KSC-Gegner vier Begegnungen ohne Gegentor überstand, der KSC lediglich eine Partie. Aber: Bei erzielten Treffern, da sind die Badener besser. 28 stehen 19 gegenüber.

Auswärts haben beide das gleiche Erfolgserlebnis vorzuweisen: Sowohl Fürth wie der KSC gewann da erste Auswärtsspiel in dieser Saison. Danach - keines mehr. Fürth siegte in St. Pauli, der KSC in Wiesbaden.

Blau-weiße Fanszene ist größer

In der Auswärtstabelle belegt der blau-weiße Gegner - mit nur sechs Zählern auf dem Konto - Rang 14. Mit acht erzielten Treffern in acht Auswärtsspielen verbreiten die Franken auch nicht wirklich Angst und Schrecken... In Sachen Fanzuspruch ist der Sport Club besser aufgestellt als Greuther Fürth: In den Wildpark kamen bisher 92.436 Zuschauer, im Schnitt 13.205 pro Partie. In den "Sportpark Ronhof" pilgerten 79.585 Fußballfans, im Schnitt 9.948.

Großen Vorsprung haben die Badener im Bereich Social Media. 242.730 Follower verfolgen demnach den Verein aus der Fächerstadt. 130.265 unterstützen das Team von Greuther Fürth. Und wie sieht es mit Ehemaligen aus? Gleich drei KSC-(Ex-)Profis trafen dreimal gegen Fürth: Giovanni Federico, Alexander Iashvili und Sean "Crocodil" Dundee.

KSC - Greuther Fürth Alle Bilder