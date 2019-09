vor 17 Minuten Peter Putzing Karlsruhe Fun Facts über das Nachbarschaftsduell mit Sandhausen: Ausgeglichene Spielbilanz aber weniger Tore für den KSC - und immer wieder Alois Schwartz

Es ist das erste Derby, dass der Karlsruher SC in dieser Saison bestreiten muss. Und wenn am Freitagabend der SV Sandhausen (Anpfiff 18.30 Uhr) zu Gast ist, dann stehen beim KSC einige in der Mannschaft, denen Sandhausen nur allzu bekannt ist.