Flutlichtspiel in Aalen: KSC trifft heute Abend auf einige alte Bekannte - auf dem Spielfeld und am -rand

Mittwochabend, Flutlichtspiel und der Karlsruher SC kann mit dem dritten Sieg beim VfR Aalen eine kleine Erfolgsserie starten. ka-news hat sich im Vorfeld etwas genauer mit dem Verein für Rasenspiele beschäftigt.

Auffälligster Punkt beim Blick auf den Kader: Neben den gebürtigen Karlsruhern Sascha Traut, der seit 2017 wieder in Aalen spielt, und Torwart Daniel Bernhardt (unter anderem Germania Friedrichstal Jugend, ASV Durlach) steht seit dieser Saison auch ein alter Bekannter auf der Kommandobrücke: Argirios Giannikis.

Der 38-Jährige war viele Jahre im Nachwuchsbereich und als Co-Trainer von Markus Kauczinski im Profiteam tätig. Im vergangenen Jahr übernahm er dann den Chefposten bei RW Essen. Dort musste er aber nach 16 Spielen vorzeitig gehen, nachdem sein Wechsel nach Aalen bereits längere Zeit feststand.

VfR beeindruckt beim letzten Heimspiel

Mit Aalen holte der gebürtige Nürnberger bislang acht Punkte, steht damit nur auf Platz 17 der Tabelle. Doch sechs Punkte wurden in der heimischen Ostalb Arena eingefahren, während es auswärts bislang nur zwei Unentschieden gab. Vor allem das jüngste Heimspiel, ein 4:1-Erfolg gegen Preußen Münster, hat auch KSC-Cheftrainer Alois Schwartz beeindruckt.

Insgesamt scheint der VfR in dieser Spielzeit ohnehin für Tore zu stehen - erst eine Partie endete ohne Treffer (0:0 gegen Unterhaching am 2. Spieltag). Ob sich daran am Abend ab 19 Uhr etwas ändert?