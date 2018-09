Fink trifft und führt KSC zum ersehnten zweiten Sieg in Osnabrück

Der zweite Saisonsieg ist in trockenen Tüchern, der Karlsruher SC hat sich wie erhofft erfolgreich aus der Länderspielpause zurückgemeldet. Beim VfL Osnabrück sicherte Anton Fink mit seinem zweiten Saisontor einen 1:0 (0:0)-Erfolg.

"Sie werden uns von Beginn an unter Druck setzen", hatte Innenverteidiger David Pisot prophezeit. Der KSC schien sich genau darauf eingestellt zu haben, stand entsprechend dicht gestaffelt in der Abwehr, um den Hausherren keine Möglichkeiten zu geben. Auf der anderen Seite passierte bei den Badenern nach vorne auch recht wenig.

Nach rund einer halben Stunde dann die ersten besseren Torchancen - beide für Osnabrück. Erst ging ein direkter Freistoß über das Tor, kurz darauf prüfte David Blacha per Flachschuss KSC-Schlussmann Benjamin Uphoff. Nach 35 Minuten dann auch der erste Torschuss der Karlsruher. Manuel Stiefler zielte aus dem Lauf aber am Gehäuse vorbei. Drei Minuten später versuchte sich Marvin Wanitzek aus der Distanz - aber ungefährlich.

38. |0:0| Dieser Blick von Marcos Alvarez... Ihm scheint Stieflers weißes Trikot zu gefallen. #nurderksc #VFLKSC pic.twitter.com/s28tS8S3bo — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 15. September 2018

Kurz vor der Pause bekam dann noch einmal Uphoff die Gelegenheit sich auszuzeichnen: Nach einem hohen Ball kam Marcos Alvarez am Fünfmeterraum frei zum Kopfball. Der KSC-Keeper streckte sich, lenkte den Ball über die Latte (42. Spielminute). Auf der Gegenseite vergab Saliou Sané im direkten Gegenzug deutlich.

Weckruf für den KSC mit Lattentreffer - Fink eiskalt

Der Beginn in die zweite Spielhälfte gehörte klar den Hausherren. Ulrich Taffertshofer knallte den Ball nach 50 gespielten Minuten ans Aluminium. Zuvor hatte der KSC den Gegner erst von der rechten Seite frei flanken lassen. In der Mitte bekam Alvarez zu viel Platz, der die Übersicht für seinen Mitspieler besaß.

Den Ball in die Maschen beförderte dann aber der KSC! Ausgangspunkt war ein Freistoß, den Marvin Wanitzek von der rechten Seite flach hereinbrachte. Sané ließ den Ball durch die Beine durch, dahinter stand Anton Fink und verwandelte souverän per Rechtsschuss zur 1:0-Führung (56.). Pure Erleichterung beim den Badenern und ihrem mitgereisten Anhang.

75. |0:1| WIr sind weiterhin in Front, aber der VfL will es noch einmal wissen. Das wird eine heiße Schlussphase.#nurderksc #VFLKSC pic.twitter.com/2FDSMVvruF — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 15. September 2018

Aluminium sichert KSC die Führung

Mit der Führung im Rücken kehrte auch das Selbstvertrauen im Spiel nach vorne zurück. In der 64. Spielminute hatte Marc Lorenz nach Zuspiel von Fink den zweiten Treffer auf dem Fuß, der Ball ging knapp vorbei. Da auch Osnabrück nun deutlich mehr investieren musste, um die erste Saisonniederlage noch abzuwenden, wurde das Geschehen auf dem Rasen immer munterer.

Alvarez scheiterte in der 69. Spielminute per direktem Freistoß wiederum am Aluminium. Auch anschließend hatten die Gäste einiges zu tun, hielten dem Druck dieses Mal aber Stand - egal welche Ideen Osnabrück aus der Trickkiste packte. Fünf Minuten vor dem Ende hätte der eingewechselte Martin Röser alles klar machen können, sein direkter Freistoß verfehlte das Ziel aber knapp.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Wanitzek - Choi (70. Röser), Lorenz (90.+3 Jansen) - Fink (84. Hanek) - Sané.