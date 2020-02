Die Begegnung in der Hinrunde hat der KSC im heimischen Wildpark mit 2:4 verloren. Nun soll gegen den Hamburger SV im hohen Norden am Samstag (Anpfiff 13 Uhr) endlich eine Revanche her. Können die Blau-Weißen damit auch aus ihrer Niederlagenserie ausbrechen? Die Chancen, die Spieler, die Torbilanzen - ka-news.de hat den Gegner für euch im Fakten-Check.

Schon beim Pokalspiel in Saarbrücken traf der aktuelle KSC-Trainer Christian Eichner auf alte Weggefährten und Familienmitglieder. Beim Auftritt der Badener in Hamburg wird es ähnlich sein.

Denn "Eiche" und der Sportdirektor des HSV, Michael Mutzel, sind seit gemeinsamen Zeiten als Profis im Wildpark gute Freunde. Der jährliche gemeinsame Familienurlaub hat lange Tradition.

Vom Wildpark zum HSV

Auch zu Sebastian Dirscherl hat "Eiche" guten Kontakt. Der 33-jährige Dirscherl war beim KSC Scout und Chefanalyst. Da er mit dem Angebot des KSC - nicht in finanzieller Hinsicht, sondern in Sachen Zuständigkeitsbereich - nicht einverstanden war, erlag er den Lockrufen des HSV.

Ähnlich war es bei einem, der nach acht Jahren den Wildpark verließ: Torwarttrainer Kai Rabe, dessen Familie noch in der Nähe von Karlsruhe im Eigenheim lebt.

Auf Seiten des KSC hat einer HSV-Erfahrung: Sportdirektor Oliver Kreuzer. Der hat sich aus einem gültigen, laufenden Vertrag bei den Badenern herausgekauft, um zum geliebten HSV wechseln zu können. Man munkelt, Kreuzer habe auf ihm zustehende 100.000 Euro verzichtet, um aus dem Wildpark flüchten zu können.

Mit David Kinsombi steht einer im Kader der Hanseaten, der auch schon das Trikot der Blau-Weißen getragen hat. Allerdings wird der 24-Jährige, der sowohl in der Abwehr wie im Mittelfeld eingesetzt werden kann, wohl am Samstag auf der Bank Platz nehmen müssen, denn Kinsombi ist im Moment keine Stammkraft bei den Rothosen.

Schiedsrichter ließ blau-weißen Aufstiegstraum platzen

Im Juni 2015 scheiterte der KSC in der Relegation am Hamburger SV, schaffte den Sprung in die erste Bundesliga nicht. Der Wildparkclub verpasste den Aufstieg in die erste Bundesliga vor allem, weil damals Manuel Gräfe, der Schiedsrichter, mit seinen eigenwilligen und nicht nachvollziehbaren Entscheidungen den möglichen "Erstligisten KSC!" verhinderte.

Von den Spielern dieser Begegnung wird keiner am kommenden Samstag beim Anpfiff auf dem Platz stehen. Beim KSC steht lediglich noch Daniel Gordon unter Vertrag. Aber der muss eine Gelbsperre absitzen.

Die Begegnung in der Hinrunde verlor der KSC im heimischen Wildpark mit 2:4. Torschützen: Daniel Gordon und Philipp Hofmann. Die Badener lagen mit 0:3 zurück.

Auswärtsstatistik macht wenig Hoffnung

Die Gesamtbilanz sieht für die Karlsruher nicht schlecht aus. Von 58 Spielen wurden 20 verloren, 20 endeten remis und 18 konnte der KSC gewonnen.

Doch bei den Auswärtsbegegnungen macht die Statistik wenig Hoffnung: 27 Spiele gab es bisher, nur drei davon konnten die Blau-Weißen siegreich gestalten, zehn endeten unentschieden, 14 wurden verloren. Torverhältnis 60:26 pro HSV.

Der letzte Erfolg im hohen Norden gelang am 18. September 1992: Mit 2:1 behielt der KSC die Oberhand. Doppeltorschütze war Mittelfeldmann Wolfgang Rolff. Der KSC spielte damals mit Kahn, Wittwer, Bogdan, Metz, Nowotny, Reich, Bender, Rolff, Schütterle, Kirjakow und Krieg.

Bester Torschütze im KSC-Trikot: Eberhard "Ebse" Carl, in 13 Einsätzen traf er vier Mal. Am häufigsten trat Gunther Metz im blau-weißen Dress gegen den HSV an: Genau 18 Mal.