vor 39 Minuten Karlsruhe Erstes KSC-Tor seit 64 Tagen: 1:1 gegen Osnabrück

Der Karlsruher SC hat auch trotz über einer Stunde in Überzahl das dringend benötigte Erfolgserlebnis im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erneut verpasst. Nach dem späten Ausgleichstor durch Marcos Alvarez (90.+3) kamen die Badener am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den VfL Osnabrück hinaus. Philipp Hofmann (45.+4) hatte den KSC mit dem ersten Ligatreffer seit dem 14. Dezember in Führung gebracht.