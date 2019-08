Für den VfB Stuttgart und den Karlsruher SC startet die Saison im DFB-Pokal wie im Vorjahr: Die Stuttgarter sind in Rostock zu Gast, der KSC empfängt Hannover. Können die beiden Clubs die ernüchternden Ergebnisse von vor einem Jahr diesmal drehen?

Von neun Fußball-Klubs aus Baden-Württemberg sind am Wochenende bereits vier in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Drei kamen weiter: 1899 Hoffenheim, SC Freiburg und der 1. FC Heidenheim. Nun kämpfen am Montagabend noch die Zweitligisten VfB Stuttgart und der Karlsruher SC um den Einzug in die zweite Runde.

Die Mannschaft ist voller Selbstvertrauen

Situation: Der KSC ist nach seinem Zweitliga-Aufstieg mit zwei Siegen in die Saison gestartet und als Tabellenführer voller Selbstvertrauen. Auch die Personalsituation ist gut.

Besonderes: In der Vorsaison ging der damalige Drittligist Karlsruhe gegen den damaligen Bundesligisten Hannover in der ersten Pokal-Runde mit 0:6 unter. Auf der Bank von 96 sitzt nun Mirko Slomka, der in der Spielzeit 2016/2017 als KSC-Trainer glücklos agierte.

Erfolgschance: Nicht schlecht. Die Gäste aus Niedersachsen gelten zwar als Mitfavorit auf den Bundesliga-Aufstieg, die Gastgeber haben bisher in der Liga aber den besseren Eindruck hinterlassen.