Lange musste sich der Karlsruher SC gedulden, doch am achten Spieltag hat es endlich geklappt mit dem ersten Heimsieg. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den KFC Uerdingen sorgten die Badener zugleich für eine kleine Überraschung.

Das Heimspiel am Samstagnachmittag war auf jeden Fall "erstklassig" - zumindest was das Publikum angeht. Denn die Badener hatten für das Duell mit dem Aufsteiger Karlsruher Erstklässer in den Wildpark eingeladen. Diese und alle anderen Zuschauer sahen einen KSC, der von der ersten Minute viel Engagement und Mut in der Vorwärtsbewegung zeigte.

Nach 51 Sekunden gab Marc Lorenz bereits einen ersten Schuss auf das Uerdinger Tor ab, sein Versuch von der Strafraumgrenze ging knapp vorbei. In der achten Minuten brachte Fink einen Kopfball in Richtung des gegnerischen Tors. Dazu gelang es den Hausherren immer wieder, den Gegner frühzeitig zu stören und Bälle abzunehmen. Es war eben jener berüchtigte Schritt mehr, den Cheftrainer Alois Schwartz in den vergangenen Wochen immer wieder gefordert hatte, der nun auf den Platz gebracht wurde.

Gordon trifft zur erlösenden Führung

Lorenz hatte nach rund 20 Minuten seine nächste gute Szene, als er aus dem Lauf heraus in Richtung Uerdinger Tor schoss. Torwart Rene Vollath faustete das Leder zur Seite weg. In der 24. Spielminute brannte es schließlich lichterloh im Gäste-Strafraum, der KSC konnte sich aber wieder nicht belohnen. Nach einer Ecke scheiterten David Pisot, Daniel Gordon und Fink. Bei der folgenden Ecke vergab Pourié.

Doch irgendwann musste der Druck der Hausherren ja belohnt werden – in der 28. Spielminute war es dann endlich soweit. Erneut war ein Eckball der Ausgangspunkt, Gordon war mit dem Kopf als Letzter am Ball, der zum 1:0 hinter Vollath im Tornetz landete.

Szenenapplaus für den KSC

Doch es galt die Spannung hochzuhalten, nachlassen durften die Karlsruher zu keinem Zeitpunkt. Zehn Minuten vor der Halbzeitpause versuchte sich Manuel Konrad von der Strafraumgrenze. Der Ball flog leicht abgefälscht knapp am Tor vorbei. Im weiteren Verlauf hatte der KSC aber wieder alles im Griff, die Fans würdigten den Auftritt mit Szenenapplaus.

An diesen Auftritt galt es in der zweiten Halbzeit anzuknüpfen. Tatsächlich hätte Pourié vier Minuten nach Wiederanpfiff per Konter den zweiten Treffer nachlegen können, wurde beim Abschluss aber massiv gestört. In der 53. Minute schoss dann Lorenz an das Bein von Vollath, drei Minuten später verzog der von links heraneilende Mittelfeldakteur am langen Pfosten vorbei. Wenig später ging der Schuss von Marvin Wanitzek knapp über die Latte.

Pourié zurrt ersten Heimsieg fest

Über mangelnde Chancen, um den Deckel auf den Sieg zu machen, konnte sich der KSC nicht beschweren. Und nach einer Stunde war es dann endlich soweit: Pourié traf per Konter zum 2:0, ließ von der Strafraumgrenze aus Vollath keine Abwehrchance. Der Stürmer beendete damit zugleich seine eigene Durststrecke, erzielte seinen ersten Saisontreffer in der Liga.



Das Selbstvertrauen beim KSC wuchs weiter minütlich vor den 10.805 Zuschauern im Wildparkstadion, die so auch weiterhin fast nur die Hausherren spielen sahen. Uerdingen tat kaum etwas, um die zweite Saisonniederlage noch zu verhindern. Vielmehr ergab sich der Tabellenführer seinem Schicksal, während der KSC viel Grund zum Feiern hatte.

Bereits am Mittwoch (19 Uhr) geht es für den KSC weiter. In Teil zwei der Englischen Woche führt der Weg dann zum VfR Aalen.

Aufstellung Karlsruher SC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Stiefler, Wanitzek - Choi (73. Röser), Lorenz - Fink (90. Hanek), Pourié (79. Camoglu).