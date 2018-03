Einmal an der Hand von Willi Wildpark ins Wildparkstadion einlaufen – für fußballbegeisterte Kinder ist dies ein unvergessliches Erlebnis. Am Samstag, 17. März, gibt's beim Heimspiel des Karlsruher SC gegen den SV Meppen (Anpfiff 14 Uhr) die nächste Gelegenheit dazu.

Wer am Gewinnspiel von ka-news und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG - Energieeffizienzpartner des KSC - teilnehmen möchte, muss einfach ein Fan-Bild - fotografiert oder gemalt - an die ka-news-Sportredaktion unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer schicken (sport@ka-news.de - Stichwort: KSC-Einlaufkinder). Bitte auch angeben, ob das Bild auf ka-news veröffentlicht werden darf. Einsendeschluss ist Dienstag, 13. März, um 12 Uhr.

Die beiden originellsten Einsendungen erhalten die Plätze an der Hand des KSC-Maskottchens. Die Einlaufkinder, wie sie beim KSC genannt werden, bekommen zusätzlich ein limitiertes T-Shirt von Willi Wildpark geschenkt. Der Preis als Einlaufkind beinhaltet auch eine Eintrittskarte für eine Begleitperson. Teilnahmeberechtigt sind alle Kids zwischen fünf und elf Jahren.