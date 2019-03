Große Erleichterung beim Karlsruher SC. Die Badener sind raus aus der Ergebniskrise, haben nach zuletzt vier sieglosen Partien durch einen engagierten Auftritt Spitzenreiter VfL Osnabrück mit 1:2 (0:0) bezwungen. Ein verdienter Sieg, wie nicht nur Cheftrainer Alois Schwartz findet.

Mann des Spiels war Daniel Gordon, der nicht nur den zweiten Karlsruher Treffer köpfte, sondern seine Mannschaft in der Nachspielzeit auch noch vor einem Gegentor bewahrte, als er den Ball von der Linie kratze. "Perfekt wäre es gewesen, wenn wir es 2:0, 3:0 - ein bisschen cooler gespielt hätten. Aber wir haben gegen den Tabellenführer gespielt, das darf man nicht vergessen, und ein wirklich gutes Gesicht gezeigt. Wir haben die Fans mit ins Boot geholt, was ganz wichtig war und endlich einmal wieder drei Punkte geholt", zeigte sich der Innenverteidiger anschließend gewohnt abgeklärt.

Und die Szene in der Nachspielzeit, als er einen Schuss der Gäste klärte? Ob auf oder hinter der Linie sorgte sie anschließend für einige Diskussionen: "Für mich war es vom Gefühl her so, dass ich ihn auf der Linie rette. Gerade eben habe ich ein Bild gesehen, wo es eher danach aussieht, als sei der Ball hinter der Linie gewesen", beschreibt es Gordon. Sein Trainer Alois Schwartz wurden im Fernsehen Bilder aus der Hintertor-Kamera vorgespielt. Seine Einschätzung: "Da ist der Ball vor der Linie."

Ob vor oder hinter der Linie dürfte dem KSC letztlich egal sein, in der 3. Liga zählen Tatsachenentscheidungen des Schiedsrichters und der entschied zugunsten der Hausherren. "Wir hatten im ganzen Spiel keine glücklichen Entscheidungen des Schiedsrichters auf unserer Seite. Das war am Ende vielleicht auch das Glück, was wir bekommen haben", so Gordon.

Doch es war nicht nur alles Gold am Samstagnachmittag. Das Gegentor ärgerte die KSC-Profis ein bisschen. Eine Ecke führte zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Den Treffer nimmt Stürmer Anton Fink auf seine Kappe: "Das war mein Mann, den darf ich nicht so weglaufen lassen", beschreibt er die Situation, als Konstantin Engel in der 66. Spielminute am langen Pfosten alleine auftauchte und einschob. Doch zum Glück gibt es ja Standards - und da schlug der KSC erneut zu.

KSC - VfL Osnabrück Alle Bilder

Gordon selbst blieb trotz Siegtreffer und Rettertat bescheiden: "Das war heute nur ein kleiner Schritt, aber in die richtige Richtung." Nun heißt es in der Englischen Woche so weiterzumachen und am Freitag gegen Uerdingen an die kämpferische Leistung anzuknüpfen. Dass man nur so im Aufstiegskampf bestehen könne, "das hat jetzt auch der letzte KSC-Spieler kapiert", meint der Innenverteidiger.