Am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr) empfängt der Karlsruher SC den 1. FC Nürnberg im heimischen Wildpark. Nach dem 2:0-Triumph gegen Sandhausen am vergangenen Sonntag will KSC-Cheftrainer Christian Eichner seine Elf auch diesmal zum Sieg führen. In der Startelf könnten dafür sowohl wieder der zuletzt erfolgreiche Änis Ben-Hatira als auch der bisher torlos gebliebene Babacar Guèye stehen.

Mit einem erlösenden 2:0-Sieg gegen Sandhausen hat der KSC am vergangenen Sonntag seine Pechsträhne beendet. In der Startelf: Uphoff - Stiefler - Kobald - Gordon - Carlson - Groiß - Gondorf - Camoglu - Wanitzek - Ben-Hatira und Hofmann.

Never change a winning team?

Die große Frage: Wird Chefcoach Christian Eichner diese erfolgreiche Aufstellung auch für das anstehende Spiel gegen den FCN in Betracht ziehen? "Es gibt beide Möglichkeiten. Es wäre gelogen, wenn man nicht darüber nachdenken würde, die Mannschaft mal so zu belassen, nach dem Motto 'never change a winning team'", so Eichner.

Und weiter: "Es gibt aber auch die Möglichkeit, meinen 'Büffel' Babacar Guèye wieder ins Spiel zu bringen und wieder mit zwei Stürmern zu spielen."

Marc Lorenz fällt mit Rippenbruch aus

Welche Formation er letztendlich bevorzugt, darauf wollte sich der Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Match gegen die Franken am Mittwoch noch nicht festlegen. "Ich hab noch nicht die Zeit gefunden, um komplett in Nürnberg einzutauchen, werde das aber bis zum Trainingsbeginn nachher geschafft haben. Dann schauen wir mal, was meiner Meinung nach zum "Glubb" passen könnte", so Eichner am Mittwochmorgen.

Fakt aber ist: Auf Marc Lorenz wird "Eiche" am Freitag verzichten müssen. Der Offensivspieler hatte sich im Zweikampf in der Partie gegen Osnabrück einen Rippenbruch zugezogen.

"Gerade was Lauf- und Einsatzbereitschaft angeht, war uns Marc in den letzten Wochen ein großes Vorbild. Daher tut uns sein Ausfall enorm weh", so der Trainer.

"Wenn wir uns zu lange an den drei Punkten erfreuen, werden wir am Freitag ein ganz böses Erwachen haben"

Die Frage, ob Änis Ben-Hatira am Freitag auf dem Platz stehen wird, lässt Eichner noch offen. Der Winter-Neuzugang glänzte im Match gegen Sandhausen, war Vorlagengeber zum 1:0 und versenkte den Ball knapp zehn Minuten später selbst im gegnerischen Gehäuse.

"Änis hat das Vertrauen, das wir in ihn haben, definitiv zurückgezahlt", sagt der KSC-Chefcoach. Er ermahnt aber, nicht zurückzublicken und sich stattdessen voll und ganz auf den nächsten Gegner zu fokussieren: "Wenn wir uns erlauben, uns nur einen Tag zu lange an den drei Punkten aus Sandhausen zu erfreuen, werden wir am Freitag ein ganz böses Erwachen haben."

Die gesamte Mannschaft müsse ihr Topniveau erreichen, um Nürnberg schlagen zu können. "Nur wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir in dieser Liga bestehen und die Klasse halten können", so Eichner abschließend. "Aber das traue ich meiner Mannschaft zu."