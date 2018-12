Ein Duell Baden gegen Württemberg steht an. Am Sonntag (14 Uhr) muss der Karlsruher SC zur SG Sonnenhof Großaspach reisen. ka-news hat die Gastgeber etwas genauer beleuchtet.

Heimspiele hießen für Großaspach in dieser Saison bislang stets sichere Punkte. Als einzige Mannschaft der Liga ist der Tabellenvierzehnte daheim noch ungeschlagen. Allerdings hat das Team von Trainer Florian Schnorrenberg hier noch immer deutliche Luft nach oben. Denn: von acht Duellen wurden auch nur zwei gewonnen.

Sechsmal trennten sich die Aspacher von der Konkurrenz mit einem Unentschieden. Auch auswärts sind die Württemberger immer für eine Punkteteilung gut (schon 4 mal), so dass sie insgesamt aktuell die Remis-Könige der Liga sind.

Hinten stabil - nach vorne noch deutlich ausbaufährig

Mit Toren verwöhnt werden die Zuschauer in der Mechatronik Arena ebenfalls nicht: Acht Treffer erzielte Großaspach, musste in dieser Zeit fünf Gegentore hinnehmen. Mit insgesamt 14 Treffern stellen die Sonnenhöfer die schwächste Offensive der 3. Liga, besitzen mit 14 Gegentreffern zugleich aber auch die zweitstärkste Abwehr nach Spitzenreiter Osnabrück (11).

Seit dem 17. Oktober ist Schnorrenberg nun im Amt und scheint die Mannschaft mit acht Punkten aus fünf Partien auf Kurs zu bringen. Der 41-Jährige folgte auf Sascha Hildmann, der ein schwaches Jahr 2018 mit Großaspach erwischt hatte. In 28 Spielen gelangen der SG nur vier Siege, dazu blamierte sich der selbsternannte Dorfklub im WFV-Pokal auch noch gegen den TSV Essingen (Verbandsliga) - was letztlich der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte und zur Trennung führte.

Feiert Sané gegen Ex-Klub seine Torpremiere?

Ein KSC-Spieler brennt sicherlich besonders auf einen Einsatz am Sonntag: Saliou Sané. Der Stürmer war nach einer Saison im Sommer aus Großaspach zu den Badenern gewechselt. Beim Dorfklub erzielte er in 32 Einsätzen neun Treffer. Er weiß also, wie es sich anfühlt, in der Mechatronik Arena zu treffen. Gute Vorzeichen, damit es am 17. Spieltag vielleicht auch mit dem ersten Ligator für die Karlsruher klappt?