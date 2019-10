Es ist der zweite Auftritt in Karlsruhe für Hannover 96 in der laufenden Saison: Hannover steht derzeit auf Platz 12, der KSC zwei Plätze darüber. Das letzte Duell - im DFB-Pokal - hat der KSC gewonnen. "Wir hoffen, wir haben daraus gelernt", sagt EX-KSC- und aktueller Hannover 96-Trainer Mirko Slomka. Spannend bleibt, wer bei den Blau-Weißen Lukas Fröde ersetzen wird.

Der Karlsruher SC sucht vor dem Duell mit Hannover 96 und Ex-Trainer Mirko Slomka weiter einen Ersatz für den gesperrten Mittelfeldspieler Lukas Fröde. "Naheliegend wäre, ihn eins zu eins zu ersetzen", sagte KSC-Coach Alois Schwartz, der sich zwei Tage vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr/Sky) aber noch nicht festgelegt hat. Schwartz schloss nach dem Platzverweis von Fröde im jüngsten Spiel beim VfL Bochum (3:3) auch eine Systemänderung nicht aus.

An das Baustellenfeeling sind die Jungs von Trainer Alois Schwartz mittlerweile gewohnt, Heimvorteil also für die Partie am Samstag. Zumal die letzte Begegnung im Wildpark ebenfalls gewonnen wurde. Unterstützt werden die Blau-Weißen dabei von etwa 13.000 Fans, davon knapp 500 aus Hannover.

Grozurek und Fröde fallen aus

Bis auf Lukas Fröde, der nach der "ominösen Karte", wie es Coach Schwartz nennt, gesperrt auf der Bank sitzt, fällt nur Lukas Grozurek weiterhin aus. "Er ist einfach noch nicht fit genug, immerhin war er 14 Tage raus aus dem Training!" Sonst kann Alois Schwartz gegen den "harten Brocken" aus Niedersachsen auf den gesamten Kader zurückgreifen.

So könnte Torjäger Philipp Hofmann vielleicht wieder gemeinsam mit Marvin Pourié stürmen. Mit dieser Angriffsformation hatte der KSC zumindest im August im DFB-Pokal gegen Hannover mit 2:0 die Oberhand behalten. Auch Flügelspieler Lukas Grozurek ist wieder im Training, ein Einsatz am Wochenende steht aber noch nicht zur Diskussion. "Er braucht durch die Krankheit noch etwas länger, um wieder heranzukommen", sagte Schwartz.

Ex-KSC-Trainer Slomka kann auf Rückkehr von Aogo hoffen

Hannovers Trainer Mirko Slomka kann vor dem Auswärtsspiel in Karlsruhe hingegen auf eine Rückkehr seines Defensivspielers Dennis Aogo hoffen. "Dennis Aogo hat vollständig trainiert", sagte Slomka am Donnerstag. "Wenn es in den nächsten zwei Tagen keine Rückschläge gibt, ist er gesund."

Auch Linksverteidiger Jannes Horn, der beim 0:0 am Sonntag gegen den VfL Osnabrück mit einem starken Bluterguss im Oberschenkel ausgewechselt werden musste, sei "auf einem guten Weg". Nicht dabei ist dagegen Flügelstürmer Linton Maina, der schon beim torlosen Niedersachsen-Duell gegen die Lila-Weißen mit einer Belastungsreaktion im Oberschenkel gefehlt hatte.

"Hoffe, dass wir aus Niederlage gelernt haben"

Für den Tabellenzwölften der 2. Fußball-Bundesliga ist das Auswärtsspiel im Wildpark am Samstag bereits der zweite Auftritt in Karlsruhe in der laufenden Saison. Im DFB-Pokal unterlag Hannover dort mit 0:2. "Ich hoffe, dass wir daraus ein bisschen was lernen konnten", sagte Slomka.

Den KSC bezeichnete er als "physisch und mental sehr starke Mannschaft". Auswärts überzeugte 96 bislang deutlich mehr als zu Hause: In fünf Spielen holte der Erstliga-Absteiger neun Punkte, vor eigenem Publikum wartet Hannover dagegen noch auf seinen ersten Saisonsieg.

