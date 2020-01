vor 1 Stunde Peter Putzing Karlsruhe Die "KSC-Außenstelle" zu Gast im Wildpark: Kommt gegen Kiel endlich die Wiedergutmachung?

Zwei zuletzt sehr enttäuschend auftretende Teams treffen am Samstag im Wildpark aufeinander. Der KSC, der drei Niederlagen in Serie kassierte und der nach nur einem Sieg in den 13 zurückliegenden Begegnungen den Abstiegsrängen entgegen taumelt, erwartet Holstein Kiel. Das Team, das seit vier Spielen in Folge ohne Dreier ist.