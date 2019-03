Nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel in Cottbus möchte der Karlsruher SC am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) gegen Hansa Rostock nachlegen. Hier gibt es die wichtigen Informationen zum Spiel kurz und kompakt.

Die Ausgangslage: Der KSC steht aktuell ziemlich gesichert auf dem zweiten Platz. Zu Spitzenreiter Osnabrück sind es vier Punkte Rückstand. Auf die Plätze drei und vier haben die Badener fünf Zähler Vorsprung.

Mögliche Folgen: An der Platzierung wird sich nichts ändern für die Blau-Weißen. Doch an den Abständen könnte sich etwas tun. Mit dem SV Wehen Wiesbaden und dem Halleschen FC treffen an diesem 30. Spieltag die beiden direkten Verfolger der Karlsruher aufeinander. Osnabrück ist erst am Sonntag in Kaiserslautern gefordert.

Der Gegner: Hansa Rostock belegt mit aktuell 41 Punkte Rang sieben in der Tabelle, hat damit acht Zähler Rückstand auf Rang drei. Dabei ist die Kogge seit vier Partien ungeschlagen (acht Punkte), holte zwei Auswärtssiege in Folge. Allerdings fehlen mit Cebio Soukou (Länderspielreise) und Pascal Breier (Oberschenkelprobleme) die beiden besten Angreifer am Samstag. Keine einfache Aufgabe für die Truppe von Trainer Jens Härtel, der im Januar das Amt von Pavel Dotchev übernahm.

Das Hinspiel: Diese Partie schmerzt noch immer ein wenig. In Rostock musste der KSC die einzige Auswärtsniederlage der Saison hinnehmen. 0:1 hieß es nach einem Eigentor von Damian Roßbach damals.

Rückkehr: Dirk Orlishausen ist wieder im Wildpark - allerdings als Gast. Der 36-Jährige kümmert sich seit dieser Saison als Trainer um die Keeper der Rostocker. Für den KSC war er von 2011 bis 2018 aktiv, absolvierte in dieser Zeit für die Badener unter anderem 127 Zweitliga-Partien. Kai Bülow laoriert dagegen an einer Gehirnerschütterung, wird im Wildpark nicht mitwirken können.

Zuschauer: 10221 Tickets hatte der KSC bereits am Donnerstagmittag verkauft, darunter 776 Karten nach Rostock. Das verspricht lautstarke Unterstützung von den Zuschauerrängen. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang auch einen Fanbrief veröffentlicht.

Ausfälle: Marc Lorenz (Gelbsperre), Sven Müller (Bandscheibenvorfall), Martin Röser (Trainingsrückstand)

Drohende Sperren: Daniel Gordon (4 Gelbe Karten)

Schiedsrichter: Lasse Koslowski (Berlin)