vor 16 Stunden Kehl Das nächste Unentschieden: KSC trennt sich vom FC Aarau 1:1 - Fink trifft vom Punkt

Der Karlsruher SC kommt selbst in Testspielen nicht mehr über Unentschieden hinaus. Nach zuvor sieben Remis nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga trennte sich der KSC am Donnerstagabend vom Schweizer Zweitligisten FC Aarau mit 1:1 (0:0).