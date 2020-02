Heute Abend trifft der Karlsruher SC im DFB-Pokal Achtelfinale auf den 1. FC Saarbrücken (20:45). Was ihr alles über den Gegner der Blau-Weißen wissen müsst, warum das Team aus dem Wildpark den Regionalligisten nicht unterschätzen sollte und warum es für KSC-Coach Christian Eichner eine besondere Partie sein könnte. ka-news.de analysiert für euch den heutigen Gegner.

Die Trainer - bekannte Gesichter treffen aufeinander

KSC-Interimscoach Christain Eichner wird heute das erste Mal als Hauptverantwortlicher auf der Trainerbank Platz nehmen. Die Partie in Völklingen wird dem 37-jährigen aber auch aus einem anderem Grund in Erinnerung bleiben: Sein Schwager und Ex-KSC Profi Marcus Mann ist beim 1.FC Saarbrücken Sportlicher Leiter. Gemeinsam liefen Mann und Eichner für den KSC II und die Profis auf.

Neben Mann wird Eichner auf ein weiteres bekanntes Gesicht treffen. Denn seit dem 1. Januar 2020 sitzt Lukas Kwasniok auf der Trainerbank des 1. FC Saarbrücken: Kwasniok, ehemaliger KSC Jugend- und Interimstrainer, beerbte den Anfang Dezember entlassenen Ex-Profi Dirk Lottner.

Trotz Tabellenführung musste der 47-Jährige nach der Niederlage im Spitzenspiel beim TSV Steinbach Haiger (0:1), gemeinsam mit seinem Assistenten Robert Roelofsen (49) seinen Hut nehmen. Für die Trainer Kwasniok und Eichner ist es also ihr Pflichtspieldebüt. Die Voraussetzungen könnten aber anders kaum sein, den während der KSC in der zweiten Liga ums überleben kämpft...

Wie steht es um die sportliche Form?

... läuft es beim 1. FC Saarbrücken wie geschmiert: Die geteilte beste Offensive der Liga (47 Tore) und zweitbeste Defensive (17 Gegentore) sorgten in 20 Spielen für 49 Punkte und dies bescherte den Saarländern die Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Südwest.

Das Achtelfinale des DFB-Pokal ist für den 1.FC Saarbrücken gleichzeitig der Pflichtspielauftakt 2020. In den zurückliegenden drei Freundschaftsspielen gab es für die Kwasniok-Elf gegen Oberligist SV Röchling.

Völklingen (3:0) und Drittligist SG Sonnenhof Großaspach (4:0) zwei Siege, gegen den SV Darmstadt wurde 0:3 verloren. Der KSC sollte also mehr als gewarnt sein, die Offensive des heutigen Gegners läuft auch ohne ihren Sturmführer und im DFB-Pokal präsentierten sich die Saarbrücker bisher hevorragend: In Runde Eins wurde Jahn Regensburg in der Nachspielzeit 3:2 bezwungen und auch in der zweiten Pokalrunde wurde das Weiterkommen erst in der Nachspielzeit gesichert. Damaliger Gegner: Bundesligist 1. FC Köln (3:2).

Welche Spieler sind besonders gefährlich?

Verzichten muss Kwasniok auf Top-Stürmer Sebastian Jacob. Er erzielte in 18 Spielen bisher 17 Saisontore, der 26-jährige musste sich einer Meniskusoperation unterziehen und befindet sich derzeit im Aufbautraining.

Ein besonderes Augenmerk gilt Mittelfeldspieler Manuel Zeitz. Der 29-Jährige ist in Völklingen geboren und stammt aus der Jugend des 1.FC Saarbrücken und kam nach mehreren Stationen in der zweiten und dritten Liga im Sommer 2016 zurück ins Saarland. Zeitz ist Kapitän, absolvierte alle 20 Ligaspiele und gilt als Identifikationsfigur in Saarbrücken.

Der KSC muss sich heute Abend auf ein schweres Spiel einstellen. Zwar gehen die Badener trotz sportlicher Krise als Favorit ins Spiel, allerdings trifft die Elf von Christian Eichner auf eine hochmotivierte und spielerisch starke Mannschaft. Außerdem werden die knapp 7.000 Fans im Hermann-Neuberger-Stadion für eine entsprechende Pokalatmosphäre sorgen.