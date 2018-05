12.05.2018 14:00 Caro Reisenauer Karlsruhe Ausgerechnet im letzten Ligaspiel: KSC kassiert erste Heimpleite

So war das sicher nichtgedacht: Der Karlsruher SC musste im letzten reguklären Saisonspiel die erste Heimspielniederlage der Saison hinnehmen. Gegen Carl Zeiss Jena hieß es am Ende 2:3 (1:2). Nun heißt es schnell Wunden lecken, denn am Freitag steht bereits das erste Regelationsspiel an.