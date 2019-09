Es wird wohl eine etwas ruhigere Veranstaltung am Freitag im Karlsruher Wildpark, wenn gerade mal 414 Sandhäuser Fans kommen werden - obwohl es ein Derby ist und obwohl neben KSC-Coach Alois Schwartz noch vier Ex-SVS-Profis beim Karlsruher SC auf dem Platz stehen. Die Freundschaften werden dann ruhen - denn der KSC will drei Punkte holen.

Es ist Länderspielpause und die hat der KSC mit zwei Testspielen, vielen Trainingseinheiten und zwei freien Tagen gut genutzt, da ist sich Alois Schwartz sicher. So kamen bei den Testspielen auch Spieler zum Einsatz, die sonst "eher weniger Spiele in den Beinen" haben", so der Trainer bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Freitag (Anpfiff 18.30 Uhr).

Einer, auf den der Trainer immer zählen kann ist Ex-Sandhäuser Marco Thiede. "Die Partie wird etwas Besonderes, denn Denis Linsmayer ist einer meiner besten Freunde und das wird schon komisch, wenn wir uns das erste Mal auf dem Platz als Konkurrenten gegenüberstehen", sagt der gebürtige Augsburger. "Am Freitag wird die Freundschaft daher ruhen!"

Auch für Cheftrainer Schwartz wird die Begegnung ein Wiedersehen mit alten Bekannten, war er selbst drei Jahre Coach in Sandhausen. Trotz der gemeinsamen Vergangenheit - "ich bin stolz auf das, was ich mit dem SVS erreicht habe" - ist das ausgemachte Ziel: Drei Punkte holen! "Wir werden auch in Zukunft Nackenschläge einstecken müssen, aber hoffentlich nicht am Freitag. Wir müssen den Lohn für unsere Mühen wieder bekommen", so Schwartz über die Niederlagen in den letzten drei Spielen.

Worauf sowohl Schwartz als auch Thiede setzen: die Fans im heimischen Wildpark. "Da hat der KSC ein enormes Fan-Potential, das hat mir in Sandhausen ein wenig gefehlt", sagt Marco Thiede im ka-news.de-Interview nach dem Pressegespräch. Er freut sich auch über die Atmosphäre im Wildpark bei Flutlicht. "Wir hatten jetzt viele Sonntagspiele und jetzt am Abend aufzulaufen, das bringt auch nochmal eine tolle Stimmung!"

Das ausführliche Interview mit Marco Thiede im Video: