Unter Flutlicht bat der Karlsruher SC im Wildparkstadion am Freitagabend zum Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg. Ein Tor-Spektakel der beiden "Schießbuden" der Liga blieb aus. Das lag vor allem an der oft fehlenden Abschlussqualität. Für die Blau-Weißen war es trotz engagiertem Auftritt ein bitterer Abend.

Nach dem überzeugenden Auftritt im Derby gegen Sandhausen vertraute Trainer Christian Eichner gegen Nürnberg auf die gleiche Startformation. So feierte Winterneuzugang und Derby-Held Änis Ben-Hatira seine Startelf-Premiere im Wildpark. Dampf und Feuer war von zu Beginn an dabei, allerdings zunächst nur auf den Rängen, wo Fans des KSC und der Nürnberger mehrmals Pyrotechnik abbrannten.

Der KSC suchte schnell das Spiel nach vorne. Allerdings wirkte das Aufbauspiel der Badener oft zu unstrukturiert. Fehlpässe im Offensivspiel und Ballverluste nach Balleroberung waren oft die Folge, sodass eine echte Torchance lange auf sich warten ließ. Die beste Gelegenheit gehörte den Gästen, als Robin Hack Benni Uphoff mit einem Volleyschuss schon nach vier Minuten erstmals prüfte.

KSC mit Spielkontrolle, aber ohne klare Chancen

Defensiv präsentierten sich die beide Viererketten der Teams, immerhin mit den meisten Gegentoren aller Zweitligisten, stabil. Den ersten sportlichen Aufschrei gab es nach rund 18 Minuten, als Burak Camoglu nach einer Flanke durch Marvin Wanitzek bei Nürnbergs Klärungs-Aktion von Geis am Kopf getroffen wurde. Nach Abstimmung mit dem Videoassistenten entschied sich Schiedsrichter Christof Günsch jedoch dafür das Spiel ohne Strafstoß weiterlaufen zu lassen.

Dem KSC gelang es danach mehr und mehr die Spielkontrolle zu übernehmen. Doch den Offensivaktionen, wie etwa den Flanken, fehlte es an Qualität. Die besseren Abschlüsse hatten die Franken, allerdings auch ohne nennenswerten Ertrag. Mit dem Pausenpfiff hatte der KSC seine beste Möglichkeit, als Rechtsverteidiger Manuel Stiefler Camoglu bediente, dessen Abschluss aber noch von Nürnbergs Hintermannschaft geklärt werden konnte. Auch mit Beginn des zweiten Abschnitts sahen die Zuschauer zwei offensiv mutig agierende Teams.

Nürnberg nutzt individuellen Fehler

Die für Kellerduelle typischen harten Zweikämpfe und Fouls waren vergleichsweise selten zu sehen. So behielt das Spiel einen Spielfluss: Schnelles Umschaltspiel auf beiden Seiten allerdings ohne die nötige Effektivität: Sinnbildlich dafür standen eine Flanke von Gondorf auf Wanitzek, der diese nicht gut verarbeiten kann (47.) und eine schlecht ausgespielte Konter-Situation des FCN durch Hack und Dovedan (49.).

Der 19-Jährige Dominik Kother ersetzte ab der 70. Minute den heute zwar bemühten und fleißigen, aber unauffälligen Ben-Hatira und sollte wieder für mehr Entlastungen sorgen. Stattdessen blieben die Franken am Drücker und kamen nach einem Eckball im zweiten Versuch durch Patrick Erras, der zum 1:0 einköpfte, nachdem Uphoff den Ball nicht festhalten konnte.

Eichner reagierte auf den Rückschlag mit der Einwechslung des flinken Babacar Gueye als zusätzliche Offensiv-Option. Seine Schnelligkeit brachte der 25-Jährige auch gleich auf den Platz, allerdings fehlte es auch dem Winterneuzugang an Präzision. Auch Edeljoker Anton Fink brachte Eichner in der Schlussphase noch in die Partie, um die Offensive des KSC weiter anzukurbeln.

Videoassistent verweigerte Strafstoß in Schlussphase

In den Fokus rückte in der Folge dann allerdings keiner der neuen Offensiv-Optionen, sondern erneut der Videoassistent. Nachdem Manuel Stiefler bei einem Nürnberger Klärungsversuch am Kopf getroffen wird, bleibt der Elfmeterpfiff in der Folge erneut aus, sehr zum Unmut aller Blau-Weißen. Den Badenern gelang danach nichts mehr, um den FCN vom Auswärtssieg abzubringen. Damit verliert der KSC drei wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt und ein Stück weit wohl auch den Glauben an den Videoassistenten.