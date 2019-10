vor 39 Minuten Lena Kube Karlsruhe Am Sonntag geht es für den KSC gegen Bochum: "Uns erwartet ein anspruchsvolles Spiel", sagt Coach Alois Schwartz (mit Video)

Am Sonntag (Anpfiff 13 Uhr) steht der KSC gegen den VfL Bochum auf dem Platz. Dafür geht es für die Spieler - und auch zahlreiche Fans - in die knapp 400 Kilometer entfernte Stadt. Und das hoffentlich für einen Sieg, denn: "Wir haben die Länderspielpause gut genutzt", sagt Trainer Alois Schwartz bei der Pressekonferenz am Freitag.