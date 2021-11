vor 1 Stunde Ingolstadt 1:1 in Ingolstadt: KSC im vierten Spiel in Serie sieglos

Der Karlsruher SC ist in der 2. Fußball-Bundesliga zum vierten Mal in Serie sieglos geblieben. Das Team von Trainer Christian Eichner kam beim Tabellenletzten FC Ingolstadt am Sonntag nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Die Badener liegen damit vier Punkte vor dem unteren und sieben Zähler hinter dem oberen Relegationsrang.