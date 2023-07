Nach einer torlosen ersten Hälfte kassierte der KSC in der zweiten gleich drei Treffer. Für Pilsen trafene Rafiu Durosinmi (47. Minute), Erik Jirka (52.) und Jhon Mosquera (76.). Lars Stindl und weitere Spieler der Startelf wurden nach einer knappen Stunde ausgewechselt.

Die Kurzfassung

Der Mannschaft von Christian Eichner habe wohl zunächst einen guten Start in die Partie gefunden gehabt, so der Verein in einer Meldung an die Presse. Bereits in der ersten Spielminute stieß Tim Rossmann gefährlich in den gegnerischen Strafraum vor. Dort befand sich die erste Pressingzone der Kontrahenten.

Das Resultat: Das Spiel mit zahlreichen langen Bällen. "Die ausgesprochen faire Partie befand sich lange Zeit auf Augenhöhe, bevor der Gastgeber mit dem Doppelschlag nach der Pause die Weichen auf Sieg stellte", so der KSC.

Vorbereitung endet

So müssen sich die Badener aus ihrem eigentlich erfolgreichem Trainingslager mit einer Niederlage auf den Weg zurück in die Fächerstadt machen. In Neukirchen am Großvenediger bereitete sich der KSC in der vergangenen Woche auf die neue Saison vor. Bis zum Ligastart bleiben noch knapp drei Wochen. Los geht es mit dem Start in die Zweitliga-Saison bereits am 29. Juli mit einem Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück.

Der nächste Test steht bereits am kommenden Samstag, 15. Juli, an. Dann bekommen die KSC-Fans im heimischen GRENKE Stadion die Partie gegen die TSG Balingen zu sehen, bevor es in die finalen Wochen der Saisonvorbereitung geht, so der Verein.