Vor über 100 Jahren war die (Fußball)Welt noch eine ganz andere. Der Sport hat sich allmählich vom britischen Rugby abgrenzen und etablieren können. 1900 erblickt der Deutsche Fußballbund (DFB) das Licht der Welt.

Nur kurz zuvor begann die Vereinsgeschichte des Karlsruher SC, am 4. Oktober 1894 - damals noch unter dem Namen Phönix Karlsruhe. Erst im Jahr 1952 wird aus den Schwarz-Blauen durch Fusion mit dem VfB Mühlburg der Karlsruher Sport-Club.

Geburtsstunde des KSC

Die etwa zehn bis zwölf Gründungsväter von Phönix waren keine aktiven Fußballer. Sie waren Turner der "Karlsruher Turngemeinde" gewesen, die heute noch unter dem Namen KTV 1846 existiert.

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Phönix-Spieler im Meisterjahr 1909. | Bild: Staisch

Die Gründung von Phönix Karlsruhe geschah als Zeichen des Protests. Der Wunsch der Turner nach einer Fußballabteilung innerhalb der Turngemeinde wurde zuvor abgelehnt. Es musste also ein eigener Verein her.

Erstes Spiel: Kolossale Niederlage

Besonders rosig verlief der Start in die Unabhängigkeit jedoch nicht. Bei seinem ersten Spiel im Herbst 1894 kassiert das neu zusammengestellte Phönix-Team eine vernichtende Niederlage. Gespielt wurde auf dem Karlsruher Engländerplatz, der Endstand gegen eine gemischte Karlsruher Mannschaft: 0:10.

Hohe Kunst: Phönix-Spieler Emil Firnrohr verewigte seinen Kapitän Arthur Beier in Öl. Rechts das erste Phönix-Logo, das 1896 eingeführt worden war. | Bild: Staisch

1923, rund 30 Jahre später, treten die Karlsruher zu ihrem ersten offiziellen Spiel auf dem Wildpark-Gelände an. Die Gegner: Die Stuttgarter Kickers. Der KSC feiert am Samstag, 9. September das Jubiläum und lädt alle Fans zwischen 11 Uhr und 18 Uhr zu sich in die neue Fanwelt auf dem Wildparkareal ein.

Ein neues Stadion muss her

Am 16. Oktober 1952 wird aus dem VfB Mühlburg und dem FC Phönix: Der Karlsruher SC. Und der braucht eine neue Heimat. Günther Klotz, damaliger Oberbürgermeister, bringt deshalb den Stein für ein neues Stadion ins Rollen.

Bild: fu-sportfotografie

Das neue Stadion soll auf dem alten Platz des FC Phönix entstehen und wird innerhalb von drei Bauabschnitten von 1953 bis 1955 fertiggestellt. Der Sportplatz des ehemaligen VfB an der Honsellstraße muss als städtisches Gelände dem Bau einer neuen Umgehungsstraße weichen.

Valencia!

Seit der 0:10 Niederlage auf dem Karlsruher Engländerplatz hat sich für den KSC so einiges getan. In der Saison 1992/93 qualifizieren sich die Badener erstmals in der Geschichte des Fußballvereins für den UEFA-Pokal - was dann folgt, gleicht einem Wunder.

Bild: Thomas Staisch

Im heimischen Wildparkstadion steht bereits in der 2. Runde der FC Valencia gegenüber. Das Endergebnis des legendären Spiels hätte keiner vorhersehen können: 7:0 für Karlsruhe.

Wildpark 2.0

Kurz nach der Jahrtausendwende gibt es abermals Überlegungen für ein neues KSC-Zuhause. Erste Überlegungen und Pläne gibt es bereits im Jahr 2002 durch das Architekten-Büro Fiebiger. In den Jahren 2005 und 2006 wird das Vorhaben zunehmend konkret.

(Symbolbild) | Bild: Peter Eich

Mit den Plänen für ein neues Stadion gehen bis zur Absegnung im Karlsruher Gemeinderat (Juli 2016) etliche Herausforderungen für den KSC einher: Diesmal lässt sich die Frage nach einem geeigneten Grundstück nicht so leicht klären. Hinzu kommen Unklarheiten bei der Finanzierung - ebenso der Abstieg.

Und auch nachdem 2017 die benötigten Grundstücke erworben werden, sieht sich der Verein durch steigende Kosten und Unsicherheiten einer Mammutaufgabe gegenüber.

Auf der Südtribüne entsteht ein nagelneuer Stehplatzbereich. | Bild: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Der Baubeginn für den Vollumbau des Stadionkörpers ist für November 2019 angesetzt und soll zwei Jahre dauern. Ein Jahr nach Baubeginn wird die geplante Fertigstellung des Stadions bereits in die erste Jahreshälfte von 2022 verschoben. Unter anderem sind Fehlkalkulationen und Gerichtsverfahren Grund für die Verzögerungen.

2020 bis 2023

Anfang 2020 wird das Regenrückhaltebecken gebaut und auch bei der neuen Osttribüne tut sich was! Rückbau- und Kampfmittelerkundungsmaßnahmen wurden bereits vorab erledigt.

Bild: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Die steigenden Baukosten bereiten KSC und Gemeinderat Kopfzerbrechen - die Rede ist von bis zu 20 zusätzlichen Millionen. Im Mai stimmt der Gemeinderat den Mehrkosten zu. Im letzten Quartal 2020 startet die Namenssuche für das neue Stadion - und sorgt erneut für Diskussionen in der Karlsruher Politik.

Der Oberbürgermeister blickt von der Osttribüne auf das Baufeld der neuen Haupttribüne. | Bild: Thomas Riedel

Die Fertigstellung rückt weiter nach hinten: Mai/Juni 2022 wird nicht eingehalten werden. Unter anderem sind dafür Lieferschwierigkeiten infolge der Corona-Pandemie verantwortlich.

Karlsruhe "BB Bank Wildpark" einstimmig angenommen: Gemeinderat gibt offiziell Zustimmung zum neuen KSC-Stadionnamen Das könnte Sie auch interessieren

Immerhin hat die neue KSC-Heimat indes einen Namen bekommen. Die heißt ab Juli nämlich BB-Bank Wildpark - nach der gleichnamigen Bank in Karlsruhe.

Bild: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Trotz Lieferproblemen geht es auf der Baustelle voran. Die Südtribüne wird im Sommer 2022 fertig - kurz darauf beginnt der Rückbau der Nordtribüne.

Bild: Thomas Riedel

Zu Beginn von 2023 bekommt der Wildpark endlich seinen neuen Namen an der Fassade angebracht. Die Haupttribüne rückt in den Fokus der Arbeiten und wird im Sommer 2023 fertiggestellt - die Eröffnung folgt: Am 19. Juli 2023 spielt der KSC gegen den FC Liverpool.

9. September 2023

Inzwischen ist September und nach der Eröffnung steht für den KSC ein weiterer denkwürdiger Tag an. Die Blau-Weißen laden dazu ein, ihren Profi-Anfängen zu gedenken und das offizielle Spiel auf dem Wildparkgelände im Jahr 1923 gebührend zu feiern.

Bild: Thomas Riedel

Dazu lädt der KSC alle Fans in die neue FanWelt auf dem Wildpark-Areal ein. Am Samstag, 9. September, von 11 Uhr bis 18 Uhr.