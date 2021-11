Die anhaltende Auslastung der Corona-Intensivbetten werden vermehrt auch im Alltag spürbar. Davon ist auch der KSC nicht befreit. So müssen Besucher ab kommendem Samstag - trotz der kürzlich erst eingeführten 2G-Reglung - wieder Maske tragen. Das heißt: Wer Tickets für das KSC-Heimspiel gegen den Hamburger SV hat, muss sich darauf einstellen, auf dem gesamten Gelände einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen - obwohl er geimpft oder genesen ist.

Die Rückkehr zur Maximalkapazität sei nach Angaben des KSC von der Warnstufe nicht betroffen. Demnach könne das Stadion weiter mit 20.000 Zuschauern ausverkauft werden. Eine Rückkehr zur 3G-Regelung hätte neben der Maskenpflicht die erneute Reduzierung auf nur 12.500 Zuschauer zur Folge. Derzeit sind knapp 19.000 Tickets verkauft worden.

Kontaktnachverfolgung

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt könnten Dauerkarteninhaber auf die zusätzliche Kontaktnachverfolgung via Luca-App oder die Corona-Warnapp im Wildpark verzichten, da dem Karlsruher SC die entsprechenden Daten bereits über das Ticketingsystem vorliegen würden. Somit sei im Fall eines möglichen Infektionsgeschehens eine zügige Herausgabe der Daten an das Gesundheitsamt gewährleistet.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe 2G Regel im Wildparkstadion: KSC lässt 20.000 Zuschauer ohne Maske zum Paderborn-Heimspiel

Käufer von Tageskarten müssten weiterhin die an den Tribünenzugängen ausgehängten QR-Codes beziehungsweise die ausliegenden Kontaktnachverfolgungsformulare nutzen. Dies gelte auch für den Zugang mit weitergegebenen Dauerkarten.

Um den Kontrollprozess an den Tribünenzugängen zu beschleunigen, kann das Kontaktnachverfolgungsformular bereits im Vorfeld hier heruntergeladen und ausgefüllt am Spieltag mitgebracht werden.