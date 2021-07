vor 40 Minuten Wegen Knie-Verletzung von Paul Löhr: KSC verpflichtet Torhüter Niklas Heeger

Da Torhüter Paul Löhr, die Nummer drei in der Hierarchie beim Wildparkclub, sich im Juni schwer am Knie verletzt hat, nimmt der Karlsruher SC Schlussmann Niklas Heeger bis Saisonende unter Vertrag. Das gab der KSC nun in einer Pressemitteilung bekannt.