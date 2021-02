Wie der Karlsruher SC in einer Pressemitteilung bekanntgab wird Torhüter Marius Gersbeck auch weiterhin beim Verein bleiben. Der 25-jährige Schlussmann hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

Marius Gersbeck kam 2019 von Hertha BSC in den Wildpark und ist seit dieser Saison die Nummer eins im Tor der Blau-Weißen. Der gebürtige Berliner stand bislang in allen 19 Ligaspielen zwischen den Karlsruher Pfosten, so der KSC.



"Wir sind sportlich auf einem guten Weg, hoffentlich geht es so weiter. Ich freue mich sehr, weiterhin Teil dieser geilen Truppe zu sein“, so Marius Gersbeck nach der Vertragsunterschrift.



Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport beim KSC: "Marius Gersbeck hat diese Saison bislang seine Klasse unter Beweis gestellt und damit das Vertrauen des Trainerteams zu 100 Prozent zurückgezahlt. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir ihn auch weiterhin als starken Rückhalt zwischen den Pfosten haben.“

Nach Lukas Fröde ist Marius Gersbeck nun der Zweite, der sich über eine Vertragsverlängerung beim KSC freuen darf.