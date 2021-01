Oliver Kreuzer bleibt Sport-Geschäftsführer beim Karlsruher SC. Das hat der Beirat der Karlsruher SC GmbH & Co. KGaA beschlossen. Der 55-Jährige verlängert seinen Vertrag im Wildpark damit bis Juni 2023.

"Bei den Vertragsverhandlungen hat der Beirat intensiv mit Oliver Kreuzer über die Weiterentwicklung des gesamten sportlichen Bereiches gesprochen. Wir sind bei diesen Gesprächen zu dem Ergebnis gekommen, dass die Konstellation von Oliver Kreuzer mit unserem Cheftrainer Christian Eichner ausgezeichnete Voraussetzungen für den zukünftigen sportlichen Erfolg des KSC bietet", so der Beiratsvorsitzende und Vereinspräsident Holger Siegmund-Schultze in einer Pressemeldung des Vereins.

Wichtig sei dem Gremium dabei "eine sorgsame und verantwortungsbewusste Abwägung sowie Entscheidung unter Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation" gewesen. Erstmals griff der Beirat dabei laut Verein auch auf die fachliche Einschätzung des neu installierten Sportkomitees zurück.

"Verein in eine sportlich wie wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft führen"

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Beirats und auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen. Ich will weiterhin meinen Teil dazu beitragen, den KSC in eine sportlich wie wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft zu führen", so Oliver Kreuzer.

Der ehemalige Profi kehrte nach seiner Zeit als KSC-Sportdirektor von Mai 2011 bis Juni 2013 im Dezember 2016 zurück in den Wildpark und hat seitdem erneut die sportliche Führung der den Blau-Weißen inne. Sein Vertrag wäre im Sommer dieses Jahres ausgelaufen.