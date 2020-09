Verletzung am Sprunggelenk: KSC-Stürmer Kyoung-Rok Choi fällt vorerst aus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss wohl mehrere Wochen auf Offensivmann Kyoung-Rok Choi verzichten. Die Verletzung im Sprunggelenk, die sich der 25 Jahre alte Koreaner im Testspiel gegen Drittligist SV Waldhof Mannheim (2:1) am Samstag zugezogen hatte, erwies sich aber als nicht so schlimm wie zunächst angenommen.

"Die Verletzung hat bei Weitem nicht das Ausmaß, das wir befürchtet hatten", sagte KSC-Trainer Christian Eichner den "Badischen Neuesten Nachrichten" am Montag. Ein Band sei in Mitleidenschaft gezogen worden, gerissen oder gebrochen sei aber nichts. Für das DFB-Pokalspiel gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin am kommenden Samstag (Anpfiff 18.30 Uhr) fällt Choi definitiv aus.