vor 1 Stunde Karlsruhe KSC: Trainingsauftakt am Sonntag darf vor 500 Fans stattfinden - Tickets ab sofort erhältlich

Der Karlsruher SC kann mit Zuschauern in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison starten. Beim Trainingsauftakt des Zweitligisten an diesem Sonntag (10.00 Uhr) sind bis zu 500 Fans zugelassen. Das mache die zuletzt konstant niedrige Corona-Inzidenz möglich, teilte der KSC am Donnerstag mit.