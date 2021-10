vor 3 Stunden Karlsruhe Eichner sieht KSC in Regensburg nicht als großen Außenseiter

Trainer Christian Eichner sieht den Karlsruher SC im Spiel beim SSV Jahn Regensburg nicht als großen Außenseiter. Zwar standen die Gastgeber aus der Oberpfalz vor dem neunten Spieltag an der Spitze der 2. Bundesliga - und der KSC auf Rang neun. "Dennoch glaube ich, dass es zwei Mannschaften sind, die sich in einer normalen Saison auf Augenhöhe begegnen", sagte Eichner einen Tag vor der Partie am Samstag.