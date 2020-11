Hofmann will bis Saisonende beim KSC bleiben: "Ziel, letztes Jahr bestätigen"

Torjäger Philipp Hofmann rechnet nicht mit einem Abschied vom Karlsruher SC in diesem Winter. "Ich gehe davon aus, dass ich die Saison bleibe. Darauf konzentriere ich mich", sagte der im Sommer noch wechselwillige 27-Jährige im Interview der "Badischen Neuesten Nachrichten". "Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn etwas geklappt hätte. Aber was soll ich jetzt rumbocken, das bringt nichts. Mein Ziel ist es, das letzte Jahr zu bestätigen."

Hofmann hätte den KSC in der vergangenen Transferperiode gerne in Richtung des Bundesligisten Union Berlin verlassen, die Badener ließen ihn aber nicht ziehen. Im ersten Saisonspiel bei Hannover 96 hatte Hofmann sich daher nicht in der Lage gesehen zu spielen.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Inside KSC: Ein außergewöhnlicher Blick auf die Baustelle Wildparkstadion

"Ich war mit dem Kopf woanders. Ich wollte den Wechsel zu Union Berlin unbedingt", sagte er. Er könne verstehen, dass Sportchef Oliver Kreuzer darüber nicht begeistert gewesen sei. Aber: "Heute spricht darüber keiner mehr. So ist der Fußball: "Vor drei Wochen war ich noch der 'Söldner', der 'Streik-Profi' und was weiß ich nicht alles. Jetzt ist wieder alles normal."