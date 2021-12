vor 1 Stunde Karlsruhe Spiel gegen Heidenheim: KSC will Teil der 750 Tickets verlosen

Durch die neue Corona-Verordnung von Baden-Württemberg müssen viele Betriebe gewaltige Abstriche machen. Der Karlsruher SC ist da keine Ausnahme. Da aktuell nur noch 750 Fans ins BBBank Wildparkstadion dürfen, sollen die Karten in gleichen Teilen an Dauerkarteninhaber und im Bereich Public und Hospitality vergeben werden. Das heißt: Die verfügbaren Public-Karten werden im Rahmen einer Ticketverlosung unter allen aktuellen Dauerkarteninhabern verlost. Das teilt der KSC in einer Pressemitteilung mit